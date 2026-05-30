Kein Deal! Teheran provoziert zögernden Trump

Straße von Hormuz bleibt in kritischer Sicherheitslage

Die Sicherheitssituation in der Straße von Hormuz bleibt kritisch. Das stellte die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) in einer Mitteilung am Samstag klar. Die US-Seeblockade von iranischen Häfen bestehe unverändert. „Schiffe, die der Blockade unterliegen, sollten weiterhin den Anweisungen der Blockadekräfte Folge leisten“, hieß es. Die Nichtbefolgung könne zu einer „raschen Eskalation“ führen.