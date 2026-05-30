Kein Deal! Teheran provoziert zögernden Trump

Im Weißen Haus herrscht weiterhin das große Zögern! Nachdem US-Präsident Donald Trump zuvor eine „endgültige Entscheidung“ zum Iran-Krieg angekündigt hatte, verließ er eine Lagebesprechung im Weißen Haus US-Medienberichten zufolge nach zwei Stunden ohne eine Entscheidung ...
Im Iran-Krieg und im Konflikt zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon geht das Ringen um eine Friedenslösung weiter. Verteidigungsminister Peter Hegseth ließ wissen: Die USA seien bereit, die Angriffe auf den Iran wieder aufzunehmen, sollte keine Einigung im Streit über das iranische Atomprogramm erzielt werden.
USA wähnen sich in „sehr guter Position“
„Wir sind mehr als fähig, wenn nötig, wieder anzugreifen“, sagte Hegseth in Singapur. Die USA hätten genug Waffen in den Lagern, sowohl vor Ort als auch weltweit. „Wir sind also in einer sehr guten Position.“
Derweil führten Militärdelegationen Israels und des Libanon im Pentagon „produktive“ Gespräche, die kommende Woche auf politischer Ebene weitergeführt werden sollen, wie Elbridge Colby, ein ranghoher Vertreter des US-Verteidigungsministeriums, auf X mitteilte.
Seit Tagen laufen zwischen den USA und dem Iran intensive Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zur Verlängerung der seit dem 8. April geltenden Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Berichten zufolge soll eine Einigung kurz bevorstehen. Der Iran warf Trump jedoch vor, zentrale Vereinbarungen des geplanten Abkommens zu verzerren oder zu ignorieren.
Die den iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars schrieb unter Berufung auf informierte Kreise, der US-Präsident versuche, einen „vorgetäuschten Erfolg“ zu inszenieren, um innenpolitisch sein Gesicht wahren zu können.
Teheran bietet Trump die Stirn
Außenamtssprecher Esmail Baghaei sagte laut der Nachrichtenagentur ISNA, dass der Iran und die USA weiterhin Botschaften austauschten. Eine endgültige Einigung sei aber bisher nicht erzielt worden.
Baghaei erklärte demnach weiter: „Von dem Begriff ,müssen‘ haben wir uns vor 47 Jahren verabschiedet. Wir richten uns nicht nach dem, was andere von uns verlangen, sondern entscheiden auf der Grundlage unserer Interessen und Rechte.“ Dieses „müssen“ sollte als „wir bitten Sie“ interpretiert werden, hieß es weiter.
Irans Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf zeigte sich trotz positiver Anzeichen für eine Verhandlungslösung misstrauisch. „Wir vertrauen weder Garantien noch Worten. Maßgeblich sind allein die Taten“, schrieb er auf X. Der wahre Gewinner einer Vereinbarung sei derjenige, der am Tag danach besser auf einen Krieg vorbereitet sei, fügte er hinzu.
Qalibaf schrieb, der Iran erlange Zugeständnisse nicht durch Gespräche, „sondern durch Raketen“. Konkret widerspricht der Iran laut Fars Trumps Aussagen in drei Punkten:
Die Punkte legen nahe, dass beide Seiten noch weit von einer Einigung entfernt sein könnten. Die uneingeschränkte Öffnung der Straße von Hormuz, die als Exportroute für Dünger, Öl und Flüssiggas für die Weltwirtschaft von großer Bedeutung ist, hat aus US-Sicht höchste Priorität.
Zudem weist der Iran auf die Forderung eines vollständigen Waffenstillstands im Libanon hin – im Sinne der libanesischen Hisbollah-Miliz. Im Zuge des Iran-Kriegs war es auch wieder zu schweren Angriffen von Israels Armee im Libanon sowie der Hisbollah gegen den Erzfeind Israel gekommen.
Straße von Hormuz bleibt in kritischer Sicherheitslage
Die Sicherheitssituation in der Straße von Hormuz bleibt kritisch. Das stellte die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) in einer Mitteilung am Samstag klar. Die US-Seeblockade von iranischen Häfen bestehe unverändert. „Schiffe, die der Blockade unterliegen, sollten weiterhin den Anweisungen der Blockadekräfte Folge leisten“, hieß es. Die Nichtbefolgung könne zu einer „raschen Eskalation“ führen.
Innerhalb der letzten 24 Stunden passierten nach iranischen Angaben insgesamt 20 Schiffe die Straße von Hormuz. Laut dem Staatssender IRIB durften die 20 Schiffe in Koordination mit der Marine der Revolutionsgarden (IRGC) die Meerenge passieren.
Schon am Freitag teilte die Marine der iranischen Revolutionsgarden mit, dass 24 Schiffe, unter anderem Tanker, Containerschiffe und Handelsschiffe, trotz der US-Blockade die Meerenge durchqueren konnten. Die Revolutionsgarden warnten jedoch erneut, dass die Überwachung der Straße von Hormuz weiterhin strikt erfolge und jeder Übergriff „mit vernichtenden Schlägen“ erwidert werde.
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