Heute LIVE: Potapova vs. Titelverteidigerin Gauff

Potapova betritt mit dem Spiel gegen die Weltranglistenvierte Gauff kein Neuland. Bereits viermal standen sich die beiden gegenüber, nur die beiden ersten konnte Gauff für sich entscheiden. Zuletzt ging zweimal Potapova als Siegerin vom Platz, beim jüngsten Duell setzte sie sich 2023 auf Sand in Stuttgart mit 6:2, 6:3 durch. „Sie hat sich seitdem verbessert, ich aber auch. Ich bin aufgeregt. Ein Schlüssel wird sein, den Plan einzuhalten. Ich habe herausgefunden, was ihr nicht liegt“, meinte Potapova.