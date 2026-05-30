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French Open

Heute LIVE: Potapova vs. Titelverteidigerin Gauff

Tennis
30.05.2026 05:18
Anastasia Potapova trifft auf Titelverteidigerin Coco Gauff.
Anastasia Potapova trifft auf Titelverteidigerin Coco Gauff.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hammer-Duell für Anastasia Potapova in der dritten Runde der French Open. Die 25-Jährige bekommt es heute mit Titelverteidigerin Coco Gauff aus den USA zu tun, wir berichten live (nicht vor 16 Uhr) – siehe Ticker unten. 

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Hier der Liveticker:

Potapova betritt mit dem Spiel gegen die Weltranglistenvierte Gauff kein Neuland. Bereits viermal standen sich die beiden gegenüber, nur die beiden ersten konnte Gauff für sich entscheiden. Zuletzt ging zweimal Potapova als Siegerin vom Platz, beim jüngsten Duell setzte sie sich 2023 auf Sand in Stuttgart mit 6:2, 6:3 durch. „Sie hat sich seitdem verbessert, ich aber auch. Ich bin aufgeregt. Ein Schlüssel wird sein, den Plan einzuhalten. Ich habe herausgefunden, was ihr nicht liegt“, meinte Potapova.

Coco Gauff
Coco Gauff(Bild: AP/Emma Da Silva)

Wir wünschen eine spannende Partie und gute Unterhaltung!

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