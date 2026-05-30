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LIVE ab 15.20 Uhr: Halbfinale Schweiz vs. Norwegen

Eishockey
30.05.2026 04:50
Geht’s auch gegen Norwegen weiter mit der Jubelei der Schweizer?
Geht’s auch gegen Norwegen weiter mit der Jubelei der Schweizer?(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erstes Halbfinale bei der Eishockey-A-Weltmeisterschaft – Gastgeber Schweiz trifft auf Underdog Norwegen. Wir berichten live (siehe unten) von dieser Partie!

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Hier der LIVETICKER:

Während die makellose Schweiz weiter vom Titel bei der Heim-WM träumen darf, hofft Norwegen auf das nächste erfolgreiche Kapitel im skandinavischen Eishockey-Märchen. Im heutigen Halbfinale gehen die bei dieser WM in acht Spielen noch ungeschlagenen Eidgenossen als großer Favorit in das Duell gegen den Underdog aus Norwegen, der erstmals überhaupt den Sprung ins Semifinale geschafft hat.

Die Schweizer stürzten im Viertelfinale trotz eines frühen Rückstands ihren Angstgegner Schweden. Das 3:1 war der erste Sieg des Gastgebers gegen Schweden in einer K.-o.-Runde bei einer WM. „Wir sind eine Mannschaft, die die Zweikämpfe annimmt, niemand hat Angst vor einem harten Duell. Wir stehen füreinander ein, unterstützen und schützen uns gegenseitig. Das ist das, was uns auszeichnet“, sagte Torschütze Calvin Thürkauf.

Schweiz respektiert jeden Gegner
Die Ausgangslage ist vor dem Spiel in Zürich gegen das Überraschungsteam dieser Weltmeisterschaft klar. Aber: „Wir respektieren jeden Gegner“, betonte Thürkauf. Davon zeugen die beiden 9:0-Erfolge in der Gruppenphase gegen die ÖEHV-Auswahl und Ungarn. Die Norweger hatten die Gruppenphase unterdessen sensationell auf Platz zwei beendet. Nach Siegen gegen Schweden und Tschechien sowie einem Punktgewinn gegen Kanada ging es erstmals seit 2012 ins Viertelfinale. In diesem setzte sich die Erfolgsgeschichte mit einem 2:0 gegen Lettland fort. „Vergesst die Fußball-WM. Zuerst spielt Norwegen das Halbfinale bei der Eishockey-WM“, schrieb die Tageszeitung VG euphorisch.

Völlig aus dem Nichts kommt der Erfolg aber nicht. In den NHL-Drafts 2024 und 2025 wurden fünf Norweger berücksichtigt, unter ihnen Michael Brandsegg-Nygard und Stian Solberg, die 2024 in der ersten Runde als Nummer 15 respektive 23 gezogen wurden. Auch der 18-jährige Stürmer Tinus Luc Koblar kam vor einem Jahr als 64. (Toronto Maple Leafs) an die Reihe – er weist bei diesem Turnier die beste Plus-Minus-Bilanz (+8) seiner Equipe auf. Top-Torschütze des Teams ist mit sechs Treffern der 21-jährige Noah Steen, der einen Vertrag bei den Tampa Bay Lightning besitzt.

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