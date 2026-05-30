LIVE ab 15.20 Uhr: Halbfinale Schweiz vs. Norwegen

Schweiz respektiert jeden Gegner

Die Ausgangslage ist vor dem Spiel in Zürich gegen das Überraschungsteam dieser Weltmeisterschaft klar. Aber: „Wir respektieren jeden Gegner“, betonte Thürkauf. Davon zeugen die beiden 9:0-Erfolge in der Gruppenphase gegen die ÖEHV-Auswahl und Ungarn. Die Norweger hatten die Gruppenphase unterdessen sensationell auf Platz zwei beendet. Nach Siegen gegen Schweden und Tschechien sowie einem Punktgewinn gegen Kanada ging es erstmals seit 2012 ins Viertelfinale. In diesem setzte sich die Erfolgsgeschichte mit einem 2:0 gegen Lettland fort. „Vergesst die Fußball-WM. Zuerst spielt Norwegen das Halbfinale bei der Eishockey-WM“, schrieb die Tageszeitung VG euphorisch.