Titel-Drama! Austria-Frauen erstmals Meister

Elfmeterfoul brachte Spannung

Da Schiechtl SKN-Spielerin Nagy im Strafraum bei einem Klärungsversuch voll im Gesicht traf, gab es einerseits die Rote Karte und andererseits Elfmeter. Peneau traf zum siebenten Mal in dieser Saison, die Hoffnung auf den Sieg erfüllte sich aber nicht. Nach einem Freistoß klärte Pal den Ball als Stürmerin quasi, er kam aber noch einmal gefährlich vor das Tor, wo zuerst Wenninger per Kopf und Kirchberger via Abstauber scheiterten, ehe Wenninger den Ball doch über die Linie drückte. Da es keinen VAR gibt, blieben Reklamationen des SKN wegen möglicher Foulspiele nicht gehört.