Emotionen, heißes Comeback und ein Stern für Miley

Wir blicken auf die Society: Bei den American Music Awards ließen die Pussycat Dolls die Herzen der Fans mit ihrem Auftritt höher schlagen, Miley Cyrus glänzte in einem ganz besonderen Outfit bei ihrer Stern-Enthüllung am Walk of Fame, und auch in Österreich gab es Gänsehautmomente: So wurde Gary Lux geehrt, und Promis wie Wolfgang Ambros gratulierten.