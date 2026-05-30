Spritpreisbremse wird erneut deutlich abgespeckt

Ein Markteingriff dürfe immer nur die „äußerste Ausnahme“ bleiben und niemals zum Dauerzustand werden, so der ÖVP-Politiker. Finanzminister Markus Marterbauer gibt sich dagegen euphorischer: „Die Bundesregierung setzt verschiedene gezielte Maßnahmen, um die Inflation abzufedern. Eine davon ist die Spritpreisbremse. Mit der Senkung der Mineralölsteuer auch im Juni sorgen wir dafür, dass die zusätzlichen Umsatzsteuer-Einnahmen aufgrund der gestiegenen Spritpreise wieder den Autofahrern und Autofahrerinnen zu Gute kommen.“