Giro: Nur Topstar schneller! Gall zeigt groß auf

Den fünften zweiten Tagesrang bei diesem 109. Giro – stets hinter Vingegaard (Visma) – hatte Decathlon-Fahrer Gall einer Willensleistung im Finish zu verdanken, als er sich nach zwei fordernden Anstiegen auf den letzten Metern im Sprint gegen den Australier Jai Hindley (Red Bull) und Derek Gee-West (Lidl) aus Kanada durchsetzte. Nur Vingegaard war für den 28-Jährigen außer Reichweite. Der zweifache Tour-de-France-Sieger setzte sich auf den letzten Kilometern ab, Gall musste ihn ziehen lassen und hatte schließlich 1:15 Min. Rückstand.