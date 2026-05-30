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Erneut ein Topergebnis

Giro: Nur Topstar schneller! Gall zeigt groß auf

Sport-Mix
30.05.2026 16:21
Felix Gall holt einmal mehr ein Topergebnis.
Felix Gall holt einmal mehr ein Topergebnis.(Bild: AFP/LUCA BETTINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nächste bärenstarke Leistung von Felix Gall: Österreichs Rad-Held musste sich am Samstag bei der 20. Etappe des Giro d‘Italia nur Topstar Jonas Vingegaard geschlagen geben. Der Däne liegt vor der Schlussetappe in der Gesamtwertung weiter klar vor Gall.

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Radprofi Felix Gall radelt seinem bisher größten Erfolg entgegen. Auf dem 20. und vorletzten Abschnitt des Giro d‘Italia von Gemona del Friuli nach Piancavallo behauptete der Osttiroler am Samstag über 201 km als Tageszweiter seinen zweiten Gesamtrang souverän und dürfte diesen am Sonntag aller Voraussicht nach auch über die Ziellinie in Rom bringen. Knapp hinter Gall landete der Australier Jai Hindley.

Den fünften zweiten Tagesrang bei diesem 109. Giro – stets hinter Vingegaard (Visma) – hatte Decathlon-Fahrer Gall einer Willensleistung im Finish zu verdanken, als er sich nach zwei fordernden Anstiegen auf den letzten Metern im Sprint gegen den Australier Jai Hindley (Red Bull) und Derek Gee-West (Lidl) aus Kanada durchsetzte. Nur Vingegaard war für den 28-Jährigen außer Reichweite. Der zweifache Tour-de-France-Sieger setzte sich auf den letzten Kilometern ab, Gall musste ihn ziehen lassen und hatte schließlich 1:15 Min. Rückstand.

Im Ziel war die Erleichterung jedenfalls deutlich spürbar. „Die mentale Ermüdung ist sehr groß, ich war schon sehr angespannt heute“, sagte Gall.

Vingegaard kurz vor Premieren-Triumph
Tagessieger und Leader Vingegaard war einmal mehr unantastbar, der Däne steht vor seinem ersten Giro-Triumph.

20. Etappe Gemona/Italien – Piancavallo/Italien (200,00 km):
1. Jonas Vingegaard (Dänemark) - Team Visma 5:03:55 Std.
2. Felix Gall (Österreich) – Decathlon CMA CGM Team + 1:15 Min.
3. Jai Hindley (Australien) – Red Bull-Bora-hansgrohe
4. Derek Gee-West (Kanada) – Lidl-Trek
5. Thymen Arensman (Niederlande) – Netcompany Ineos + 1:19
6. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) – Netcompany Ineos + 1:25
7. Afonso Eulalio (Portugal) – Bahrain Victorious + 2:03
8. Damiano Caruso (Italien) – Bahrain Victorious + 2:13
9. Michael Storer (Australien) – Tudor Pro Cycling Team
10. Davide Piganzoli (Italien) – Team Visma

Gesamtwertung, Stand nach der 20. Etappe:
1. Jonas Vingegaard (Dänemark) - Team Visma 80:17:01 Std.
2. Felix Gall (Österreich) – Decathlon CMA CGM Team + 5:22 Min.
3. Jai Hindley (Australien) – Red Bull-Bora-hansgrohe + 6:25
4. Thymen Arensman (Niederlande) – Netcompany Ineos + 7:05
5. Derek Gee-West (Kanada) – Lidl-Trek + 7:56
6. Afonso Eulalio (Portugal) – Bahrain Victorious + 9:39
7. Michael Storer (Australien) - Tudor Pro Cycling Team + 10:13
8. Davide Piganzoli (Italien) – Team Visma + 10:52
9. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) – Netcompany Ineos + 11:24
10. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious + 12:54

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