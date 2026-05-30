WM: Iran hat immer noch keine Visa für Einreise

Der Iran trifft in der Gruppe G auf Belgien, Ägypten sowie Neuseeland und bestreitet seine Spiele im kalifornischen Inglewood sowie Seattle. Seit Ende Februar befindet sich der Iran in einem militärischen Konflikt mit den USA. Die Einreise der iranischen Nationalmannschaft in die Vereinigten Staaten hatte für Diskussionen gesorgt. Zuletzt hatten sich Vertreter des iranischen Fußballverbandes mit der FIFA in Istanbul getroffen, um über die WM-Teilnahme des Irans zu sprechen. Informationen dazu gab es bisher nicht.