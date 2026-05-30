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WM: Iran hat immer noch keine Visa für Einreise

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.05.2026 17:01
(Bild: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das iranische Nationalteam hat knapp zwei Wochen vor dem Beginn der Fußball-WM immer noch keine Visa für die USA und Mexiko. Wie der iranische Verband mitteilte, habe man ein offizielles Schreiben an den Weltverband FIFA geschickt, „in dem um Transparenz und Klarstellung hinsichtlich des Visumverfahrens für die Mitglieder der iranischen Nationalmannschaftsdelegation gebeten“ wurde. Die FIFA wurde „ausdrücklich um eine eindeutige Stellungnahme“ zur Angelegenheit aufgefordert. 

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Jedoch liege noch keine Antwort vor, hieß es vom Verband weiter. „Daher ist darauf hinzuweisen, dass für die Mitglieder der iranischen Nationalmannschaftsdelegation bisher noch keine Visa für die Vereinigten Staaten und Mexiko ausgestellt wurden. Infolgedessen stehen die Reisevorbereitungen und der Abfahrtsplan der Mannschaft für Mexiko zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest“, teilte die FFIRI mit.

Bereits Ärger ums WM-Quartier
Zuvor hatte bereits die Verlegung des iranischen WM-Quartiers von den USA nach Mexiko für Wirbel gesorgt. Laut Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum wollten „die Vereinigten Staaten nicht, dass die iranische Nationalmannschaft in den USA übernachtet“. Ursprünglich sollte das Nationalteam des Irans während der Endrunde in Tucson im US-Bundesstaat Arizona logieren.

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Der Iran trifft in der Gruppe G auf Belgien, Ägypten sowie Neuseeland und bestreitet seine Spiele im kalifornischen Inglewood sowie Seattle. Seit Ende Februar befindet sich der Iran in einem militärischen Konflikt mit den USA. Die Einreise der iranischen Nationalmannschaft in die Vereinigten Staaten hatte für Diskussionen gesorgt. Zuletzt hatten sich Vertreter des iranischen Fußballverbandes mit der FIFA in Istanbul getroffen, um über die WM-Teilnahme des Irans zu sprechen. Informationen dazu gab es bisher nicht.

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