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Traktor-Unfall, Tumor

Schwarze Serie: „Stoani-Fritz“ dreimal im Spital

Steiermark
30.05.2026 15:20
Mit einem handschriftlichen Brief bedankt sich Fritz Willingshofer beim Krankenhauspersonal.
Mit einem handschriftlichen Brief bedankt sich Fritz Willingshofer beim Krankenhauspersonal.(Bild: Krone KREATIV/Willingshofer/zVg)
Porträt von Erich Fuchs
Von Erich Fuchs

Große Dankbarkeit: Der legendäre „Stoani-Fritz" Willingshofer vom nicht minder legendären Stoakogler-Trio hat einen sehr emotionalen Brief an das Spitalspersonal verfasst. Im heurigen Jahr musste er nämlich gleich dreimal ins Krankenhaus, er überstand einen Traktor-Unfall und einen Hirntumor. 

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„Stoani-Fritz“ Willingshofer hat sich mit einem emotionalen Brief aus dem Grazer Klinikum gemeldet. „Ich hatte in den letzten drei Monaten das Pech, dass ich jeweils eine Woche im Spital lag – im LKH Bruck, im LKH Weiz und im Klinikum Graz.“

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