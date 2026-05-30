„Ich habe Herz und Körper nur Paris gewidmet!“

Für Hannah Kuttner bedeutet Paris Saint-Germain das Leben, die 28-Jährige führt den einzig offiziellen PSG-Fanclubs Österreichs. Die „Krone“ sprach mit ihr über den Beginn ihrer Liebe, was sie dem Verein alles unterordnet und das samstägige Champions-League-Endspiel gegen Arsenal.
Sie schläft daheim in PSG-Bettwäsch, trinkt nur aus PSG-Gläsern und hat sogar das PSG-Logo samt -Motto auf den Unterarmen tätowiert ...
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