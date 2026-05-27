Amtsarzt hat „Netz einfach so heruntergerissen“

Fast eine Woche ist es her, dass das Schaf „Ananas“ aus dem Kärntner Gailtal bekannt wurde. Erstmals hat Rudolf Schaubach seine Erfindung – das „Netz gegen Wölfe“ – an dem Mutterschaf getestet und damit auch über die Staatsgrenzen hinaus für Gesprächsstoff gesorgt. Nun besuchte die Behörde das Tier ...
Ist es das Aus für Schaubachs Experiment? Vorerst schon, denn am Dienstag stand die Behörde am Hof von Schafbauer Martin Martin, der ja gemeinsam mit dem Villacher den Versuch wagte, Wölfe in Zukunft von Schafen fernzuhalten. Doch am Dienstag kam für Schaubach das böse Erwachen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.