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Schaf nun ohne Schutz

Amtsarzt hat „Netz einfach so heruntergerissen“

Kärnten
27.05.2026 19:00
Schaf „Ananas“ mit Schaubachs Schutznetz
Schaf „Ananas“ mit Schaubachs Schutznetz(Bild: Elena Überbacher)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Fast eine Woche ist es her, dass das Schaf „Ananas“ aus dem Kärntner Gailtal bekannt wurde. Erstmals hat Rudolf Schaubach seine Erfindung – das „Netz gegen Wölfe“ – an dem Mutterschaf getestet und damit auch über die Staatsgrenzen hinaus für Gesprächsstoff gesorgt. Nun besuchte die Behörde das Tier ...

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Ist es das Aus für Schaubachs Experiment? Vorerst schon, denn am Dienstag stand die Behörde am Hof von Schafbauer Martin Martin, der ja gemeinsam mit dem Villacher den Versuch wagte, Wölfe in Zukunft von Schafen fernzuhalten. Doch am Dienstag kam für Schaubach das böse Erwachen.

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