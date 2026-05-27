Amtsarzt hat „Netz einfach so heruntergerissen“

Fast eine Woche ist es her, dass das Schaf „Ananas“ aus dem Kärntner Gailtal bekannt wurde. Erstmals hat Rudolf Schaubach seine Erfindung – das „Netz gegen Wölfe“ – an dem Mutterschaf getestet und damit auch über die Staatsgrenzen hinaus für Gesprächsstoff gesorgt. Nun besuchte die Behörde das Tier ...