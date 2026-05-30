Darum fabrizierten Freunde gigantische Essigwurst

Kulinar(r)isch – dieses Mal in Bad Goisern – muss nicht immer teuer, geschniegelt oder mit Hauben und Sternen serviert sein. Manchmal reicht schon eine einfache, bodenständige Essigwurst, um ein ganzes Stück Oberösterreich auf den Teller zu bringen. Sechs Freunde sorgten am Samstag im Salzkammergut für riesigen Jubel.