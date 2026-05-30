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Fünf Meter Durchmesser

Darum fabrizierten Freunde gigantische Essigwurst

Oberösterreich
30.05.2026 17:00
Stundenlang wurden die einzelnen Zutaten geschichtet, ehe man einen Durchmesser von fünf (!) ...
Stundenlang wurden die einzelnen Zutaten geschichtet, ehe man einen Durchmesser von fünf (!) Metern erreichte.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Kulinar(r)isch – dieses Mal in Bad Goisern – muss nicht immer teuer, geschniegelt oder mit Hauben und Sternen serviert sein. Manchmal reicht schon eine einfache, bodenständige Essigwurst, um ein ganzes Stück Oberösterreich auf den Teller zu bringen. Sechs Freunde sorgten am Samstag im Salzkammergut für riesigen Jubel.

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Punkt 12.41 Uhr brandete ohrenbetäubender Jubel im Schützen- und Musikheim Untersee auf. Nach fast 13 Stunden Schneiden, Schälen, Marinieren und Schichten war es geschafft: Die sechs Freunde Jonas Klackl, Mario Stögner, Andreas Siegl, Marc Tuscher, Fabian Roitmayer und Andreas Kreuz hatten die wohl größte Essigwurst der Welt produziert.

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