Ein blaues Schriftstück mit fahlem Beigeschmack

Für viele war es ein Rätsel, wer die Nachfolge von Kabeg-Vorstand Arnold Gabriel wird. Diese Woche fiel die Entscheidung auf Karl Cernic, ein Kenner des Kärntner Gesundheitssystems. Die Kärntner Freiheitlichen hatten diese Entscheidung schon im März am Schirm und untermauern den Verdacht des Postenschachers.