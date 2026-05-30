Nächstes Finale für Salzburger Tennis-Ass

Lukas Neumayer befindet sich weiterhin im Aufwind! Schon zuletzt zeigte der Pongauer gute Leistungen, beim Challenger in Vicenza bestätigt er seinen Aufwärtstrend. Im Halbfinale bezwang er am Samstag den Taiwanesen Chun-Hsin Tseng mit 5:7, 2:6 und 7:6.