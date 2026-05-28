So ist Heidi Klum wirklich hinter den Kulissen

Heute ist es wieder so weit. Zum bereits 21. Mal heißt es wieder: GERMANY’S NEXT TOPMODEL IST … Krone.tv hat mit dem Österreicher Alexavius gesprochen, der zwar leider nicht im Finale steht, die aktuelle Staffel aber trotzdem ordentlich mitgeprägt hat. Was er zu „GNTM“ zu sagen hat? Mehr dazu Video.