Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Modernste Wohnwägen

Fahrendes Volk macht Nachbarn neugierig

Niederösterreich
30.05.2026 16:30
Voraussichtlich noch bis Sonntag haben die Gäste ihr Lager legal am Stadtrand von Neunkirchen ...
Voraussichtlich noch bis Sonntag haben die Gäste ihr Lager legal am Stadtrand von Neunkirchen aufgeschlagen.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Seit knapp zwei Wochen sorgt eine größere Gruppe des Fahrenden Volkes in Natschbach-Loipersbach für Aufmerksamkeit. Rund 30 modernste Wohnmobile und Wohnwägen haben auf einem Grundstück zwischen Neunkirchen und dem Dörfchen Natschbach Quartier bezogen.

0 Kommentare

Grundbesitzer und Landwirt Gerhard S. sieht den Besuch gelassen. „Sie bezahlten auch die ausgemachte Miete“, so Herr S. Die Gäste kommen laut Autokennzeichen überwiegend aus Frankreich, Belgien und Deutschland, vereinzelt sind auch Fahrzeuge mit österreichischen Kennzeichen darunter.

Benachbarter Bauer versorgt sie mit Wasser
„Anfangs waren es etwa 15 Fahrzeuge, mittlerweile sind es rund 30“, berichtet der Landwirt. Er selbst schildert die Begegnungen mit den Gästen als sehr freundlich. „Sie kommen täglich zu mir, um Wasser zu holen“, erzählt er. Sie hätten ihn auch schon ein paar Mal zu Feierlichkeiten eingeladen.  Besonders auffällig sei die gut organisierte Gemeinschaft. Die Männer sprechen meist gut Deutsch. So weiß er auch, dass es sich bei der Gruppe um evangelische Roma handelt.

Zitat Icon

Sie sind eigentlich sehr nett und haben mich auch schon des öfteren zu sich eingeladen. 

Landwirt Gerhard S., Natschbach

Seines Wissens verdienen sie ihr Geld vor allem mit Fassadenreinigungen und Messerschleifer. Mit Flugblättern werben sie für ihre Dienste und ziehen von Ort zu Ort. Manche Bewohner reagieren skeptisch, andere nehmen die Angebote an. 

Miete haben sie im Voraus bezahlt, auch um die Müllentsorgung kümmern sie sich selbst.
Miete haben sie im Voraus bezahlt, auch um die Müllentsorgung kümmern sie sich selbst.(Bild: Doris Seebacher)
Etwa 30 Wohnwägen stehen derzeit auf einem Feld zwischen Neunkirchen und Natschbach.
Etwa 30 Wohnwägen stehen derzeit auf einem Feld zwischen Neunkirchen und Natschbach.(Bild: Doris Seebacher)

Auch Bürgermeister Günther Stellwag sieht die Situation gelassen. Die Gruppe war bereits vor etwa fünf Jahren in der Gemeinde zu Gast. „Damals gab es keinerlei Probleme“, erinnert er sich. Polizei und Bezirkshauptmannschaft seien darüber informiert. „Solange alles geordnet ablaufe, besteht hier kein Grund zur Sorge“, so Stelwag.

Am kommenden Sonntag endet der vereinbarte Aufenthalt. Dann wird das Fahrende Volk seine Reise fortsetzen – und in Natschbach bleibt vor allem die Erinnerung an eine Gemeinschaft, die bei vielen Neugier, bei manchen Skepsis, aber offenbar kaum negative Erfahrungen hinterlassen wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
30.05.2026 16:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
106.424 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
92.794 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Kärnten
Amtstierarzt entfernte neues „Schaf-Schutz-Netz“
88.848 mal gelesen
Krone Plus Logo
Schaf „Ananas“ mit Schaubachs Schutznetz
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1822 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1469 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
948 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf