Fahrendes Volk macht Nachbarn neugierig

Benachbarter Bauer versorgt sie mit Wasser

„Anfangs waren es etwa 15 Fahrzeuge, mittlerweile sind es rund 30“, berichtet der Landwirt. Er selbst schildert die Begegnungen mit den Gästen als sehr freundlich. „Sie kommen täglich zu mir, um Wasser zu holen“, erzählt er. Sie hätten ihn auch schon ein paar Mal zu Feierlichkeiten eingeladen. Besonders auffällig sei die gut organisierte Gemeinschaft. Die Männer sprechen meist gut Deutsch. So weiß er auch, dass es sich bei der Gruppe um evangelische Roma handelt.