Backshops im Test: Wer bietet die heißeste Ware?

Rund 13,5 Kilogramm Gebäck verzerrt der Österreicher durchschnittlich in einem Jahr. Der Umsatz der Branche ist seit Jahren steigend, dennoch mussten viele Bäckereien in den vergangenen Jahren ihre Öfen auskühlen lassen. 2022 waren nur noch rund 1000 Betriebe im Land geöffnet. Die Tendenz? Fallend!