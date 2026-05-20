„Die Stimmung im Haus ist nicht am Tiefpunkt“

Nachdem das Land Vorarlberg die Landestheater-Chefin Stephanie Gräve freigestellt hat, beginnt nun die Suche nach einer Nachfolge-Lösung. Unterdessen sind nicht alle traurig über Gräves Abgang.
Das Büro von Stephanie Gräve steht seit Dienstag leer. Wo die Intendantin eigentlich noch zwei Jahre lang schalten und walten sollte, herrscht nun ein Führungsvakuum, nachdem das Land die Deutsche wie berichtet freigestellt hat. Zu dieser Zäsur haben viele mehr oder weniger kleine Schritte geführt, gegipfelt hat der sich kontinuierlich aufbauende Konflikt zwischen Gräve und der geschäftsführenden Kulturhäuser Betriebsgesellschaft (Kuges) darin, dass Gräve die eigene Geschäftsführerin Monika Wagner wegen angeblicher Urkundenfälschung angezeigt hat.
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