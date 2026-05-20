Bühne für Putin unter Chinas Regie

Einen roten Teppich und große Gesten gab es für den Kremlchef in China, doch hinter den Kulissen zeigte sich: Russland ist nur mehr Juniorpartner.
Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin haben in Peking demonstrativ ihre Nähe gezeigt. Vor der Großen Halle des Volkes empfing Xi den Kremlchef mit militärischen Ehren, rotem Teppich und freundlichen Gesten. „Putin bekam genau die Bilder, die er wollte: roter Teppich, Händeschütteln mit Xi und die Botschaft an die Welt: Ich bin nicht allein“, sagt China-Experte Johann Fuhrmann von der Adenauer-Stiftung in Peking.
Man betonte bei dem Treffen eine enge strategische Partnerschaft. In einer gemeinsamen Erklärung sprachen sich beide Staaten für eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg aus. Einen direkten Aufruf Chinas an Russland, den Krieg zu beenden, gab es jedoch nicht. Stattdessen lobte Moskau erneut die „objektive“ Haltung Pekings. Auch die militärische Zusammenarbeit soll weiter ausgebaut werden.
Nach außen präsentieren sich Xi und Putin als Partner auf Augenhöhe. „Russland ist längst der Juniorpartner. Putin braucht Xi viel dringender umgekehrt“, so Fuhrmann.
Besonders sichtbar wird das bei der Energiepolitik. Russland will nach dem Verlust großer Teile des europäischen Marktes deutlich mehr Gas nach China verkaufen. Hoffnung setzt Moskau auf die geplante Pipeline „Power of Siberia 2“. Doch konkrete Fortschritte gab es beim Gipfel nicht. „Peking weiß genau, dass Moskau seine Energie viel dringender verkaufen muss, als China sie kaufen muss“, sagt Fuhrmann. Fazit: „Putin kam nach Peking, um Stärke zu zeigen. Xi gab ihm die Kulisse – führte aber Regie.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.