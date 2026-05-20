Bühne für Putin unter Chinas Regie

Besonders sichtbar wird das bei der Energiepolitik. Russland will nach dem Verlust großer Teile des europäischen Marktes deutlich mehr Gas nach China verkaufen. Hoffnung setzt Moskau auf die geplante Pipeline „Power of Siberia 2“. Doch konkrete Fortschritte gab es beim Gipfel nicht. „Peking weiß genau, dass Moskau seine Energie viel dringender verkaufen muss, als China sie kaufen muss“, sagt Fuhrmann. Fazit: „Putin kam nach Peking, um Stärke zu zeigen. Xi gab ihm die Kulisse – führte aber Regie.“