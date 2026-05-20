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Bühne für Putin unter Chinas Regie

Außenpolitik
20.05.2026 20:52
Von links: Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping
Von links: Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping(Bild: AFP/KRISTINA SOLOVYOVA)
Porträt von Clemens Zavarsky
Von Clemens Zavarsky

Einen roten Teppich und große Gesten gab es für den Kremlchef in China, doch hinter den Kulissen zeigte sich: Russland ist nur mehr Juniorpartner.

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Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin haben in Peking demonstrativ ihre Nähe gezeigt. Vor der Großen Halle des Volkes empfing Xi den Kremlchef mit militärischen Ehren, rotem Teppich und freundlichen Gesten. „Putin bekam genau die Bilder, die er wollte: roter Teppich, Händeschütteln mit Xi und die Botschaft an die Welt: Ich bin nicht allein“, sagt China-Experte Johann Fuhrmann von der Adenauer-Stiftung in Peking.

 Man betonte bei dem Treffen eine enge strategische Partnerschaft. In einer gemeinsamen Erklärung sprachen sich beide Staaten für eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg aus. Einen direkten Aufruf Chinas an Russland, den Krieg zu beenden, gab es jedoch nicht. Stattdessen lobte Moskau erneut die „objektive“ Haltung Pekings. Auch die militärische Zusammenarbeit soll weiter ausgebaut werden.

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Nach außen präsentieren sich Xi und Putin als Partner auf Augenhöhe. „Russland ist längst der Juniorpartner. Putin braucht Xi viel dringender umgekehrt“, so Fuhrmann.

Besonders sichtbar wird das bei der Energiepolitik. Russland will nach dem Verlust großer Teile des europäischen Marktes deutlich mehr Gas nach China verkaufen. Hoffnung setzt Moskau auf die geplante Pipeline „Power of Siberia 2“. Doch konkrete Fortschritte gab es beim Gipfel nicht. „Peking weiß genau, dass Moskau seine Energie viel dringender verkaufen muss, als China sie kaufen muss“, sagt Fuhrmann. Fazit: „Putin kam nach Peking, um Stärke zu zeigen. Xi gab ihm die Kulisse – führte aber Regie.“

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