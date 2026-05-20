Radio meldet unabsichtlich Tod von König Charles

Vorfall mit Vogelkot

Während im Sender die Panik ausbrach, ahnte der Monarch von dem ganzen Trubel wohl nichts. Er und seine Gattin, Königin Camilla, befinden sich aktuell auf einer Reise in Nordirland. Bei einem Spaziergang im Küstenort Newcastle wurde es für den König trotzdem etwas ungemütlich, wie der Sender BBC berichtet. Der Kot einer Möwe landete doch glatt auf seiner Jacke. Charles nahm es mit Humor. „Wenigstens ist er nicht auf dem Kopf gelandet“, scherzte er.