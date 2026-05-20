Fix! ÖFB-Teamspieler Schöpf wechselt zum LASK

„Es war für mich rasch klar, meinen nächsten Schritt hier beim LASK gehen zu wollen. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht, wir hatten super Gespräche. Ich möchte mich gut einfügen und die beste Version von mir zeigen. Man hat gesehen, wie viel Energie und Emotion im Verein stecken. Ich hoffe, dass wir den Weg fortsetzen können“, sagte Schöpf, der die LASK-Profis Andres Andrade und George Bello bereits aus seiner Zeit bei Arminia Bielefeld bestens kennt.