Fix! ÖFB-Teamspieler Schöpf wechselt zum LASK

Alessandro Schöpf hat noch vor der Abreise zur Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada seine fußballerische Klub-Zukunft geklärt. Der 32-jährige Mittelfeldspieler wechselt innerhalb der Bundesliga vom WAC zum LASK. Beim Double-Sieger unterschrieb der 35-fache ÖFB-Teamspieler am Mittwoch einen Vertrag bis Sommer 2028. Nach Auslaufen seines Kontraktes bei den Lavanttalern, die nur in der Qualigruppe spielten und dort Zweiter wurden, konnte er ablösefrei verpflichtet werden.
„Es war für mich rasch klar, meinen nächsten Schritt hier beim LASK gehen zu wollen. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht, wir hatten super Gespräche. Ich möchte mich gut einfügen und die beste Version von mir zeigen. Man hat gesehen, wie viel Energie und Emotion im Verein stecken. Ich hoffe, dass wir den Weg fortsetzen können“, sagte Schöpf, der die LASK-Profis Andres Andrade und George Bello bereits aus seiner Zeit bei Arminia Bielefeld bestens kennt.
In Deutschland hat der Tiroler auch schon beim FC Bayern (2. Team), Nürnberg und Schalke gespielt. Vor seiner Rückkehr nach Österreich zum WAC im Februar 2025 war er in Kanada für die Vancouver Whitecaps im Einsatz. Bei den Kärntnern wurde er bereits von Kühbauer gecoacht. „Wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner Flexibilität, seiner Laufstärke und seiner Torgefährlichkeit helfen wird“, erläuterte LASK-Sportdirektor Dino Buric.
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