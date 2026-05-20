Star-Quarterback Rodgers kündigt Karriereende an

Quarterback Aaron Rodgers will seine Karriere nach der kommenden NFL-Saison beenden. „So ist es“, sagte der 42-jährige Football-Star am Mittwoch bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit der Unterzeichnung eines Einjahresvertrags bei den Pittsburgh Steelers.
Seine 22. Spielzeit werde zugleich seine letzte sein. Für Rodgers‘ Entscheidung, ein Jahr dranzuhängen, sei unter anderem die Zusammenarbeit mit dem neuen Steelers-Cheftrainer Mike McCarthy ausschlaggebend gewesen.
Mit McCarthy hatte er bereits 13 Jahre bei den Green Bay Packers zusammengearbeitet. Gemeinsam gewannen sie im Jahr 2011 die Super Bowl. Der vierfache MVP erklärte, er wolle den Abschluss seiner Karriere bewusst selbst bestimmen.
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