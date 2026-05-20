Southampton bleibt vom Play-off ausgeschlossen

Der FC Southampton muss seinen Aufstiegstraum nach einer Niederlage vor dem Schiedsgericht im Zuge des Spionage-Skandals endgültig begraben. Die Beschwerde des Fußball-Klubs gegen die Entscheidung der unabhängigen Disziplinarkommission hinsichtlich Verstößen gegen die EFL-Regularien sei abgewiesen worden, teilte die englische Fußball-Liga (EFL) mit. Southampton bleibt damit aus dem Play-off-Finale der Championship dieses Wochenende ausgeschlossen.