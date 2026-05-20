Brust-OP mit Folgen: Jetzt warnt Kärntner Sängerin

Für Künstlerin Sue Ann war mehr Oberweite ein langersehnter Wunsch. Nach intensiven Überlegungen entschloss sich die Kärntner Sängerin für einen Eingriff. Doch hinterher entpuppte sich die Brustvergrößerung als Horror und medizinischer Notfall. Daher möchte sie nun andere Frauen vor einer OP warnen.
Viele Frauen sind mit ihrer Oberweite nicht immer ganz zufrieden und sehnen sich nach einem vollen Dekolleté. So ging es auch Sue Ann. „Ich habe mir das jahrelang überlegt. Denn nach der Schwangerschaft und dem vielen Sport war mein Brustbereich nicht das, was ich haben wollte“, erzählt die 33-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Und genau deshalb entschloss sich die gebürtige Rosentalerin auch zu einer Brustvergrößerung mittels Implantaten.
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