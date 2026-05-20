Brust-OP mit Folgen: Jetzt warnt Kärntner Sängerin

Viele Frauen sind mit ihrer Oberweite nicht immer ganz zufrieden und sehnen sich nach einem vollen Dekolleté. So ging es auch Sue Ann. „Ich habe mir das jahrelang überlegt. Denn nach der Schwangerschaft und dem vielen Sport war mein Brustbereich nicht das, was ich haben wollte“, erzählt die 33-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Und genau deshalb entschloss sich die gebürtige Rosentalerin auch zu einer Brustvergrößerung mittels Implantaten.