Zeugwart der Nation: In der Schweiz heiß begehrt

Österreichs Eishockey-Nationalteam vertraut auf die Werkzeuge des Villachers Uwe Moser. Für viele Spieler ist der stets gut gelaunte Zeugwart ein wichtiger Vertrauensmann. Durch Mundpropaganda fand er in der Schweiz seinen neuen Arbeitgeber EV Zug und erzählt, was bei den Eidgenossen anders läuft.
Ohne ihn läuft im Hintergrund gar nichts! Der Villacher Uwe Moser werkt in Österreichs Eishockey-Nationalteam als Zeugwart. Und ist dabei nicht nur für den Feinschliff der Kufen, Getränke- oder Stock-Nachschub verantwortlich.
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