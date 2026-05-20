5. Triumph! Emery ist der König der Europa League

„Ich bin in diesem Wettbewerb kein König“, stellte Emery am Tag vor dem Endspiel in Istanbul klar. Doch irgendwie ist er es jetzt dann doch! Immerhin war es für den 54-jährigen Spanier gegen Freiburg auch schon die sechste Finalteilnahme. Emery liegt damit gleichauf mit Carlo Ancelotti, José Mourinho und Sir Alex Ferguson. Nur Ex-Salzburg-Trainer Giovanni Trapattoni schaffte es noch einmal öfter in ein Endspiel – aber eben bewerbs-übergreifend.