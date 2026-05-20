5. Triumph! Emery ist der König der Europa League

Das hat noch keiner geschafft! Mit dem Sieg von Aston Villa gegen Freiburg im Finale triumphierte Trainer Unai Emery zum bereits fünften Mal in der Europa League. Damit ist der Spanier auch in einem ganz elitären Kreis ...
Die Trophäe in die Höhe stemmen konnte Emery am Mittwoch zum bereits fünften Mal – dreimal jubelte er mit dem FC Sevilla (2014 bis 2016), einmal mit Villarreal (2021) – und nun eben auch mit Aston Villa. Nur 2019 mit Arsenal gegen Chelsea gab es kein Happy End.
„Ich bin in diesem Wettbewerb kein König“, stellte Emery am Tag vor dem Endspiel in Istanbul klar. Doch irgendwie ist er es jetzt dann doch! Immerhin war es für den 54-jährigen Spanier gegen Freiburg auch schon die sechste Finalteilnahme. Emery liegt damit gleichauf mit Carlo Ancelotti, José Mourinho und Sir Alex Ferguson. Nur Ex-Salzburg-Trainer Giovanni Trapattoni schaffte es noch einmal öfter in ein Endspiel – aber eben bewerbs-übergreifend.
Mit fünf Titeln rangiert Emery jetzt in der ewigen Rangliste der Europa League (früher UEFA-Cup) als erfolgreichster Trainer einsam an der Spitze.
Ancelotti bleibt top
Fünf Titel im Europapokal holten allerdings auch Ancelotti, Mourinho und Trapattoni. Übrigens: Einzig Ancelotti feierte alle seine Final-Erfolge in der Champions League – mit dem AC Milan (2003, 2007) und mit Real Madrid (2014, 2022, 2024).
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