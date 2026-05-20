„Es geht nicht um länger leben, sondern um besser“

Altern ist kein plötzlicher Zustand. Es ist ein Prozess, der sich über Jahrzehnte hinzieht. Die häufigsten Todesursachen – Herzinfarkt, Krebs, Demenz und Diabetes – entstehen lange bevor sie sichtbar werden. Das Credo der Olympiasiegerin und Ärztin lautet daher: früher ansetzen, gezielt steuern und bewusst leben. Die Kärntnerin betont: „Es ist kein Wellness-Ratgeber, kein esoterisches Versprechen. Sondern ein präziser Werkzeugkasten für alle, die verstehen wollen, wie wir altern und wie wir es aktiv beeinflussen können. Ich selbst will mit 90 Jahren mir noch den Hintern selbst auswischen und alleine vom Klo aufstehen können. Ich will nicht abhängig von jemand anderem sein.“