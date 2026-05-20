Eiskalte „freecer“ Gläser. Cocktail und Garnelen

Zu Gast ist Ronnie Weger von „freecer.at“. Eiskalte Gläser in Sekundenschnelle. Der innovative „Gläserfreecer“ aus OÖ eignet sich perfekt für die Gastro, aber auch für ambitionierte Privatparties. Chefkoch Peter Lehner macht einen zauberhaften Basilikum Cocktail und einen köstlichen Garnelensalat. Beides in perfekt gekühlten „freecer-Gläsern“.
Basilikum Cocktail
Zutaten: 100g Basilikum, 2 Salatgurken, 1 St Zitronengras, 10g Ingwer, 1 Packung Vogerlsalat, 2 Romanasalatherzen, Zitronensaft, 100ml Mineralwasser
Zubereitung:
Alle Zutaten im Standmixer mixen und durch ein feines Sieb passieren. Nochmals mit etwas Zitronensaft und Zucker abschmecken.
Gebackene oder gebratene Garnelen
Zutaten: 8 Stk Riesengarnelen ohne Schale, 8 El Maizena, 3 EL Mineral Wasser, Salz, Pfeffer, ausreichen Pflanzenöl zum frittieren.
Zubereitung:
Garnelen mit Salz würzen und trocken tupfen. In Olivenöl mit etwas Butter anbraten oder: In Maizena wenden. Etwas Maizena mit dem Mineralwasser zu einem glatten Teig verrühren, die Garnelen durchziehen und bei 170°c knusprig frittieren.
Sesam Mayonnaise
Zutaten: 1 Dotter, 1 El Senf, 100ml Sonnenblumenöl, 50ml Sesamöl, Sojasauce, Fischsauce, Salz, Pfeffer, Zitrone
Zubereitung
Dotter und Senf in einer Schüssel verrühren. Mit einem Schneebesen, langsam das Sonnenblumen und Sesamöl einrühren. Mit Sojasauce, Fischsauce, Zitrone, Salz und Pfeffer abschmecken. Fein geschnittenen Junglauch, Sesam und geröstete Erdnüsse untermischen.