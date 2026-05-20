Eiskalte „freecer“ Gläser. Cocktail und Garnelen

Zu Gast ist Ronnie Weger von „freecer.at“. Eiskalte Gläser in Sekundenschnelle. Der innovative „Gläserfreecer“ aus OÖ eignet sich perfekt für die Gastro, aber auch für ambitionierte Privatparties. Chefkoch Peter Lehner macht einen zauberhaften Basilikum Cocktail und einen köstlichen Garnelensalat. Beides in perfekt gekühlten „freecer-Gläsern“.