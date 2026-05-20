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Clemens Möstl folgt Bruder Consti nach Deutschland

Handball
20.05.2026 20:11
Clemens Möstl verlässt Linz.
Clemens Möstl verlässt Linz.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Handballer Clemens Möstl – Halbbruder von Nationalteamgoalie Constantin Möstl – wechselt nach einer Saison beim HC Linz zum deutschen Meister von 2025, den Füchsen Berlin. 

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„Die Zeit hier hat mir sehr auf meinem Karriereweg geholfen und mich gut auf meinen neuen Schritt vorbereitet“, sagte der 20-jährige Rückraumspieler.

Der Linzer Toptorschütze hat im März im A-Nationalteam debütiert. Berichten zufolge wird er zunächst an Zweitligist Potsdam verliehen

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