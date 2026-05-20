Bader: „Nicht schämen! So gut sind wir noch nicht“

Er gestand zudem: „Mit so einem hohen Sieg hatten wir nie und immer gerechnet. Wir hatten Österreich zuvor bei diesem Turnier gesehen, sie waren gut gestartet. Wir wussten, dass wir von Anfang bereit sein müssen. Das ist uns sehr gut gelungen.“ Nach einem spielfreien Tag lief der Motor bei den Eidgenossen auf Hochtouren – während Österreich im vierten Spiel in fünf Tagen an seine Grenzen stieß: „Das soll aber keine Ausrede sein, die Schweizer Leistung nicht schmälern“, so der Tenor im österreichischen Lager.