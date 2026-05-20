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Zittern um ÖFB-Kicker

Für Lienhart war Finale nach einer Stunde vorbei

Fußball International
20.05.2026 22:40
Philipp Lienhart hatte alle Hände voll zu tun
Philipp Lienhart hatte alle Hände voll zu tun(Bild: AP/Emrah Gurel)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach rund einer Stunde war das Finale der Europa League für ÖFB-Kicker Philipp Lienhart vorbei. Der ÖFB-Kicker in Dienstern des SC Freiburg wurde ausgetauscht. „Hoffentlich hat er nichts gespürt“, machte sich Rangnick-Assistent Stefan Oesen live im TV ein wenig Sorgen.

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Denn trotz des 0:3-Zwischenstandes machte Lienhart eigentlich keine schlechte Figur in der Freiburg-Abwehr. Aber Trainer Julian Schuster nahm den 29-jährigen Niederösterreicher in Minute 61 überraschend vom Platz, brachte stattdessen Max Rosenfelder, der erst kürzlich von einer langwierigen Oberschenkelblessur zurückgekommen war.

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„Hoffentlich hat er nichts gespürt“
„Hoffentlich hat er nichts gespürt“, sagte Österreichs Co-Trainer Oesen live im TV in seiner Funktion als Experte bei Canal+. Weitere Informationen über eine mögliche Verletzung von Lienhart gab es bislang nicht. 

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