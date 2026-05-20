Für Lienhart war Finale nach einer Stunde vorbei

Nach rund einer Stunde war das Finale der Europa League für ÖFB-Kicker Philipp Lienhart vorbei. Der ÖFB-Kicker in Dienstern des SC Freiburg wurde ausgetauscht. „Hoffentlich hat er nichts gespürt“, machte sich Rangnick-Assistent Stefan Oesen live im TV ein wenig Sorgen.