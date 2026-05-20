24-Stunden-Pflege: „Ist nicht finanzierbar“

Die überwältigende Mehrheit der Menschen in Österreich würde, wenn es so weit sein sollte, lieber in den eigenen vier Wänden gepflegt werden, als den Lebensabend in einem Pflege- oder Altersheim zu verbringen. So nachvollziehbar der Wunsch auch sein möge, stellt er die Angehörigen vor große Herausforderungen. Zum einen ist die Pflege von bedürftigen Personen ein Knochenjob, der gerne allzu leicht unterschätzt wird. Andererseits sind auch die Kosten für professionelles Personal nur von den allerwenigsten zu stemmen, was die ganze Angelegenheit damit noch weiter verkompliziert.



