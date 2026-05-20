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Rückkehr auf den Court

Dennis Novak: „Habe die Zeit ohne Tennis genossen“

Tennis
20.05.2026 20:15
Dennis Novak freut sich schon auf die Tennis-Bundesliga mit Straßburg.
Dennis Novak freut sich schon auf die Tennis-Bundesliga mit Straßburg.(Bild: GEPA)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Dennis Novak (32) kehrt für Bundesligist Straßburg auf den Court zurück, hatte sich nach seinem Karriereende voriges Jahr voll auf die Familie konzentriert. Vier Athleten könnten für Samstag von den French Open nachkommen.

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Drei Turniersiege auf der ATP Challenger Tour, einst Nummer 85 der Tenniswelt, insgesamt etwas mehr als 2 Millionen Euro Preisgeld, dazu 17 Einsätze für Österreichs Davis-Cup-Team. Im November des Vorjahres beendete Dennis Novak (32) seine Tennis-Karriere.

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