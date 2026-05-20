Ex-Austria-Stürmer am Zettel des WAC-Trainers!

Vier Europacup-Partien, vier ÖFB-Cup-Spiele, 32 Bundesliga-Duelle und das dienstägige Semifinale in der Europacup-Play off – das 1:2 in Ried (das vorm Match die Ex-Wölfe Christopher Wernitznig und Johnny Scherzer verabschiedete!) war das 41. und letzte Pflichtspiel des WAC in dieser unvergleichlichen Achterbahn-Saison. Und der allerletzte Auftritt von Referee Markus Hameter (46). Sentimentaler Touch: Der Niederösterreicher hatte am 25. Juli 2012 das allererste Bundesliga-Spiel des WAC geleitet – 0:1 (0:0) daheim gegen Austria Wien, wobei dem Goldtor von Jun leider ein klares Foul von Kienast an Dobnik voranging. . .