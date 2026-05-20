Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grüner EU-Abgeordneter

Schillings neue Liebe tritt überraschend zurück

Außenpolitik
20.05.2026 21:28
Lena Schilling und Bas Eickhout sind in einer Beziehung, jetzt ist der 49-Jährige zurückgetreten ...
Lena Schilling und Bas Eickhout sind in einer Beziehung, jetzt ist der 49-Jährige zurückgetreten – seine Partnerschaft mit Schilling soll dabei keine Rolle gespielt haben.(Bild: Krone-Collage/Johanna Birbaumer, AFP/KENZO TRIBOUILLARD)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Überraschender Rücktritt: Bas Eickhout, Co-Vorsitzender der europäischen Grünen hat sein Amt niedergelegt. Der 49-Jährige begründet den Schritt mit unangemessenen Beziehungen. Mit seiner 24 Jahre jüngeren Freundin und grünen EU-Abgeordneten Lena Schilling soll der Abgang aber nichts zu tun haben.

0 Kommentare

Der niederländische Politiker begründete seinen Rücktritt mit früheren Beziehungen, „die nicht zu meiner Rolle passten“. Er habe „in der Vergangenheit nicht immer das Richtige getan“, erklärte der 49-Jährige, wie „Politico“ berichtet. „Das hätte ich nicht tun sollen, und ich übernehme die Verantwortung dafür“, zeigte sich Eickhout reuig.

„Diese Reflexion sowie die Erkenntnis, dass die Partei in eine neue Phase eintritt, haben mich zu dieser Entscheidung bewogen.“ Er werde deswegen sein Mandat als Europaabgeordneter sofort zurücklegen, kündigte der Niederländer am Mittwoch an.

„Hat nichts mit der Beziehung zu Lena zu tun“
Allerdings: Der Rücktritt „hat nichts mit der Beziehung zu Lena zu tun“, stellte Eickhout klar. Erst vergangene Woche war bekannt geworden, dass er und die 25-jährige Lena Schilling ein Paar sind. Die EU-Abgeordnete selbst hat der „Krone“ ihre neue Liebe bestätigt

Lesen Sie auch:
Die grüne EU-Abgeordnete, hier beim Opernball, ist in diesen Mann verliebt – das bestätigt sie ...
Krone Plus Logo
Kein Unbekannter
24 Jahre älter! Das ist Lena Schillings neue Liebe
13.05.2026

Welche Beziehungen für seinen Rücktritt ausschlaggebend waren, verriet Eickhout nicht. Die Fraktion der Grünen teilte jedenfalls mit, dass sie seine Entscheidung zum Rücktritt verstehe und respektiere. „Ein professionelles, offenes Arbeitsumfeld für alle ist unerlässlich, und unsere Fraktion hat entsprechend gehandelt“, ließ die Fraktion wissen.

Brisanter Zeitpunkt
Eickhout tritt zu einem politisch brisanten Zeitpunkt zurück. In einem halben Jahr werden im EU-Parlament zentrale Führungspositionen neu besetzt. Außerdem befinden sich Eickhouts Partei „GroenLinks“ und die Sozialdemokraten in den Niederlanden gerade in der finalen Phase der Fusionierung zu einer neuen Partei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
20.05.2026 21:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3
Mehr Außenpolitik
Wende in Außenpolitik?
Magyar auf Auslandsreise: „Die Ukraine ist Opfer“
Grüner EU-Abgeordneter
Schillings neue Liebe tritt überraschend zurück
Große Gesten, aber:
Bühne für Wladimir Putin nur unter Chinas Regie
Vorfall im Jahr 1996
USA klagen Ex-Präsidenten (94) wegen Mordes an
Was plant Russland?
Ukraine verstärkt Truppen Richtung Belarus
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine