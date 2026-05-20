Schillings neue Liebe tritt überraschend zurück

„Hat nichts mit der Beziehung zu Lena zu tun“

Allerdings: Der Rücktritt „hat nichts mit der Beziehung zu Lena zu tun“, stellte Eickhout klar. Erst vergangene Woche war bekannt geworden, dass er und die 25-jährige Lena Schilling ein Paar sind. Die EU-Abgeordnete selbst hat der „Krone“ ihre neue Liebe bestätigt.