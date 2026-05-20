Schillings neue Liebe tritt überraschend zurück

Überraschender Rücktritt: Bas Eickhout, Co-Vorsitzender der europäischen Grünen hat sein Amt niedergelegt. Der 49-Jährige begründet den Schritt mit unangemessenen Beziehungen. Mit seiner 24 Jahre jüngeren Freundin und grünen EU-Abgeordneten Lena Schilling soll der Abgang aber nichts zu tun haben.
Der niederländische Politiker begründete seinen Rücktritt mit früheren Beziehungen, „die nicht zu meiner Rolle passten“. Er habe „in der Vergangenheit nicht immer das Richtige getan“, erklärte der 49-Jährige, wie „Politico“ berichtet. „Das hätte ich nicht tun sollen, und ich übernehme die Verantwortung dafür“, zeigte sich Eickhout reuig.
„Diese Reflexion sowie die Erkenntnis, dass die Partei in eine neue Phase eintritt, haben mich zu dieser Entscheidung bewogen.“ Er werde deswegen sein Mandat als Europaabgeordneter sofort zurücklegen, kündigte der Niederländer am Mittwoch an.
„Hat nichts mit der Beziehung zu Lena zu tun“
Allerdings: Der Rücktritt „hat nichts mit der Beziehung zu Lena zu tun“, stellte Eickhout klar. Erst vergangene Woche war bekannt geworden, dass er und die 25-jährige Lena Schilling ein Paar sind. Die EU-Abgeordnete selbst hat der „Krone“ ihre neue Liebe bestätigt.
Welche Beziehungen für seinen Rücktritt ausschlaggebend waren, verriet Eickhout nicht. Die Fraktion der Grünen teilte jedenfalls mit, dass sie seine Entscheidung zum Rücktritt verstehe und respektiere. „Ein professionelles, offenes Arbeitsumfeld für alle ist unerlässlich, und unsere Fraktion hat entsprechend gehandelt“, ließ die Fraktion wissen.
Brisanter Zeitpunkt
Eickhout tritt zu einem politisch brisanten Zeitpunkt zurück. In einem halben Jahr werden im EU-Parlament zentrale Führungspositionen neu besetzt. Außerdem befinden sich Eickhouts Partei „GroenLinks“ und die Sozialdemokraten in den Niederlanden gerade in der finalen Phase der Fusionierung zu einer neuen Partei.
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