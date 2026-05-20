„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
In Niederbayern ist eine Tierpark-Leiterin in die Rolle der Ersatz-Mama eines Känguru-Babys geschlüpft. Es wohne seit ungefähr sechs Wochen in ihrem Pullover, sagte Nicole Hoffmeister. Das Muttertier musste wegen einer schweren Erkrankung eingeschläfert werden (siehe Video oben).
Das Känguru-Mädchen wurde auf „Elli“ getauft und ist aktuell Tag und Nacht bei Hoffmeister. „Elli“ wird gefüttert und gekuschelt. Die Aufzucht sei ein Fulltime-Job, sagte die Leiterin des Tierparks Abensberg in Niederbayern. Alle drei Stunden bekomme „Elli“ spezielle Känguru-Milch aus einer Flasche zu trinken. Um 3 Uhr nachts läute der Wecker für eine weitere Fütterung. Nach und nach soll das Jungtier lernen, Zweige, Blätter und Früchte zu fressen.
Nachts schläft es in einem Kopfkissenbezug. Manchmal wacht das Jungtier laut Hoffmeister auf, macht ein paar Hopser oder putzt sich. Dann schlafe es wieder weiter.
Das kleine Känguru ist vier bis fünf Monate alt und etwa ein Kilogramm schwer. Elli sei fast immer bei ihr, sagte Hoffmeister. Sie komme etwa in das Büro mit und begleite sie bei Wegen durch den Tierpark. Oft würden Besucherinnen und Besucher dann Fragen stellen oder um Fotos bitten, sagte sie. Das Berühren von „Elli“ sei aber nicht erlaubt, wegen der Ansteckungsgefahr. Kängurus sind empfindlich gegen verschiedene Erreger. Wenn die Leiterin ausnahmsweise keine Zeit hat, springe ihr Ehemann ein und kümmert sich um das Tier.
Ins Freigelände darf das Känguru bisher nicht. Im Gebäude hüpft es manchmal unter Beobachtung durch die Gegend. Oft suche es dann aber wieder Zuflucht im Pullover, sagte die Tiergarten-Leiterin zu deutschen Medien. Sie geht davon aus, noch bis August oder September als Ersatz-Mama gebraucht zu werden. Anschließend soll „Elli“ in die Känguru-Gruppe integriert werden. Da gibt es aktuell drei weitere Jungtiere, die etwa in ihrem Alter sind.
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