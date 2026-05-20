Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf

Das kleine Känguru ist vier bis fünf Monate alt und etwa ein Kilogramm schwer. Elli sei fast immer bei ihr, sagte Hoffmeister. Sie komme etwa in das Büro mit und begleite sie bei Wegen durch den Tierpark. Oft würden Besucherinnen und Besucher dann Fragen stellen oder um Fotos bitten, sagte sie. Das Berühren von „Elli“ sei aber nicht erlaubt, wegen der Ansteckungsgefahr. Kängurus sind empfindlich gegen verschiedene Erreger. Wenn die Leiterin ausnahmsweise keine Zeit hat, springe ihr Ehemann ein und kümmert sich um das Tier.