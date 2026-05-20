3:4 gegen USA! Deutsche liefern nächste Pleite ab

Die Abendpartie in der Österreich-Gruppe A lebte bei der Eishockey-A-WM in Zürich in erster Linie von der Spannung. Spielerisch blieben Deutschland und die USA einiges schuldig, nach einem 3:3 ging das Match in das Penaltyschießen. Wo Loenard den 4:3-Sieg für die USA fixierte.
Die „Krone“ berichtet aus Zürich
Mit null Punkten am Konto stand Deutschland im vierten WM-Match in Zürich enorm unter Zugzwang, erwischte einen Traumstart: Moritz Seider drehte nach exakt 60 Sekunden jubelnd ab, sein leicht abgefälschter Schuss von der blauen Linie hatte den Weg ins Tor von US-Goalie Devin Cooley gefunden.
Die USA benötigte rund zehn Minuten, um in Fahrt zu kommen, war dann am Drücker. Die logische Folge: das 1:1 von Howard, der einen Abspielfehler des Gegners eiskalt ausnutzte (15.). Dass es mit dem 1:1 in die erste Pause ging, da konnten sich die Deutschen bei ihrem Keeper bedanken: Grubauer blieb im Duell mit Lafferty Sieger (19.).
Im zweiten Drittel überstanden die Deutschen vor 9731 Zuschauern zunächst ein Unterzahlspiel, ehe das Schicksal vorerst wieder seinen Lauf nahm: Einen Schuss von der blauen Linie von Ufko konnte Goalie Grubauer nicht bändigen, Sasson fixierte im Getümmel das 2:1 (25.).
„Deutschland, Deutschland“-Rufe hallten durch Swiss Life Arena – die Fans setzten ein Zeichen, steckten nicht auf. Das Team ebenso wenig, jubelte bereits über das 2:2 von Wissmann. Doch der Video-Review zeigte deutlich, dass der Puck unmittelbar bevor bereits die blaue Linie in Richtung neutrale Zone verlassen hatte, das Tor folglich wegen Abseits nicht zählte.
Auch davon ließ man sich nicht unterkriegen: US-Verteidiger Lafferty bekam keine Kontrolle über die Scheibe, Reichel schnappte sich den Puck und bugsierte ihn zum Ausgleich ins Netz (30.).
Und Deutschland setzte nach, kam mit einem sehenswerten Angriff zum 3:2: Ehl spielte quer auf Michaelis, der im vollen Lauf auf Cooley zustürmte, wuchtig zur Führung einschoss (33.). Nun war Deutschland klar am Drücker: Gawanke wischte vor dem Tor über die Scheibe, Tuomie scheiterte an Goalie (37.), Krammer schoss knapp rechts vorbei (38.). Damit nicht genug, zeichnete sich Cooley mit einer Glanztat beim Schuss von Reichel aus kurzer Distanz aus, parierte ihn auf spektakuläre Weise (39.).
Die erste echte Chance im Schlussabschnitt fand US-Stürmer Coronato vor, er schoss aus halblinker Position neben das Tor (45.). Grubauer war es, der in der 50. Minute den Schuss des durchbrechenden Steeves (50.) mit der Fanghand entschärfte. Auf der Gegenseite hat Kahun mit sienem Abschluss kein Glück, ebenso wenig Ufko, der für die USA die Latte traf (51.).
Wissmann eröffnete das Finish mit einem letztlich geblockten Schuss (53.), Cooley machte mit einer Fußabwehr die Chance von Mik zunichte (55.). Jubelte kurz darauf über das 3:3: In einem Gestocher fixierte Novak das 3:3 (55.). In der folgenden, wesentlich rassigeren Overtime hatten beide Teams ihre Chancen, am Ende musste das Penaltyschießen entscheiden. Wo Samanski zum 1:0 traf, Coronato und Leonard den Spieß noch umdrehten die USA über zwei Punkte jubelte. Während den Deutschlhand zumindest den ersten Punkt im Turnier holte – ein schwacher Trost!
Auf Deutschland wartet nun am Freitag das Duell mit Ungarn, tags darauf jenes mit Österreich, welches in Hinblick auf den Einzug ins Viertelfinale ein Match von enorm großer Bedeutung sein wird. Der Hit zur Primetime wird ab 20.15 Uhr live in ORFeins zu sehen sein.
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