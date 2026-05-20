3:4 gegen USA! Deutsche liefern nächste Pleite ab

Wissmann eröffnete das Finish mit einem letztlich geblockten Schuss (53.), Cooley machte mit einer Fußabwehr die Chance von Mik zunichte (55.). Jubelte kurz darauf über das 3:3: In einem Gestocher fixierte Novak das 3:3 (55.). In der folgenden, wesentlich rassigeren Overtime hatten beide Teams ihre Chancen, am Ende musste das Penaltyschießen entscheiden. Wo Samanski zum 1:0 traf, Coronato und Leonard den Spieß noch umdrehten die USA über zwei Punkte jubelte. Während den Deutschlhand zumindest den ersten Punkt im Turnier holte – ein schwacher Trost!