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Warnung aus dem Iran:

Krieg kann sich über die Region hinaus ausbreiten

Außenpolitik
20.05.2026 18:42
Die iranischen Revolutionsgarden haben am Mittwoch gewarnt, dass sich der Krieg weiter ...
Die iranischen Revolutionsgarden haben am Mittwoch gewarnt, dass sich der Krieg weiter ausbreiten würde, sollten die USA und Israel erneut angreifen (im Bild: Bewohnerin nach einem israelischen Luftangriff auf den Libanon).(Bild: AFP/KAWNAT HAJU)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die iranischen Revolutionsgarden haben gewarnt, dass sich der Krieg über die Region hinaus ausbreiten würde, falls die USA und Israel erneut angriffen. „Die offenen und verdeckten Bewegungen des Feindes zeigen, dass er eine neue Runde des Krieges anstrebt“, sagte Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Qalibaf.

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Demnach wird in dem Land mit neuen Attacken gerechnet. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump mit weiteren Angriffen gedroht, sollte Teheran einem Friedensabkommen nach seinen Bedingungen nicht zustimmen. „Ich sage zwei oder drei Tage, vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag, irgendetwas, vielleicht Anfang nächster Woche, ein begrenzter Zeitraum“, hatte er gesagt. Für den US-Präsidenten ist es eine zentrale Bedingung, dass der Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangen dürfe. Seit dem 8. April gilt eine brüchige Waffenruhe.

Verhandlungen unter pakistanischer Vermittlung über ein Kriegsende brachten bisher keinen Durchbruch. Eine Rückkehr zum Krieg würde „viele weitere Überraschungen bereithalten“, schrieb Irans Außenminister Abbas Araqchi auf der Plattform X. Es werde schwere Angriffe an Orten geben, die bisher nicht erwartet würden, teilten auch die Revolutionsgarden am Mittwoch mit. Bereits am Dienstag hatte der iranische Vizeaußenminister Kazem Gharibabadi Bereitschaft für neue Eskalationen gezeigt.

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