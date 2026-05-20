Krieg kann sich über die Region hinaus ausbreiten

Saudi-Arabien: Iran soll Diplomatie nutzen

Der saudi-arabische Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud forderte die iranische Führung unterdessen auf, die diplomatischen Bemühungen zu nutzen. Teheran solle „unverzüglich auf Bemühungen reagieren, die darauf abzielen, die Verhandlungen zu einem Abkommen voranzubringen“, schrieb er. Zugleich lobte er Trump dafür, dass er „der Diplomatie eine Chance“ gebe. Saudi-Arabien unterstützt die laufenden Bemühungen Pakistans. Der pakistanische Innenminister Mohsin Raza Naqvi ist bereits zum zweiten Mal in dieser Woche für Gespräche mit iranischen Regierungsvertretern in Teheran. Er gilt als enger Vertrauter des pakistanischen Militärführers Asim Munir, der gute Kontakte zu Trump pflegen soll.