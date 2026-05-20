Magyar auf Auslandsreise: „Die Ukraine ist Opfer“

„Polen Vorbild“

Tusk sagte, er habe im ungarischen Wahlkampf monatelang mitgefiebert. Magyars Sieg bedeute die Rückkehr Ungarns nach Europa, zu hohen Standards, zu Ehrlichkeit und echter Demokratie. „Er ist auch ein Zeichen der Hoffnung für Millionen von Menschen in Europa und weltweit, dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Anstand und Moral in der Politik keine verlorenen Anliegen sind“, sagte Tusk. Magyar wiederum bezeichnete Polen als Vorbild. Das Land sei heute eine Mittelmacht und stärker als je zuvor. Ungarn müsse daran arbeiten, dass es bei der Entwicklung der Infrastruktur, Wirtschaft und der Verteidigungsfähigkeit folge.