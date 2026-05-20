Jugendlicher Neonazi drohte mit Amoklauf

Das Schwurgericht in Feldkirch verurteilte einen 17-jährigen Vorarlberger wegen mehrfacher Verstöße gegen das Verbotsgesetz und weiterer Delikte zu neun Monaten Haft auf Bewährung. Auch im Verhandlungssaal machte der Jugendliche aus seiner Gesinnung kein Geheimnis.
Der Jugendliche ist der Justiz nicht unbekannt: Bereits früher kreisten seine Gedanken um Amokfantasien und Gewalt. Angeklagt ist er nun jedoch wegen mehrfacher Verstöße gegen das Verbotsgesetz. Die Ermittlungen zeigen, wie eng beides zusammenhing.
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