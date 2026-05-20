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Schockierender Fall

Jugendlicher Neonazi drohte mit Amoklauf

Vorarlberg
20.05.2026 18:00
Am Landesgericht Feldkirch musste sich ein 17-jähriger Neonazi verantworten.
Am Landesgericht Feldkirch musste sich ein 17-jähriger Neonazi verantworten.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Das Schwurgericht in Feldkirch verurteilte einen 17-jährigen Vorarlberger wegen mehrfacher Verstöße gegen das Verbotsgesetz und weiterer Delikte zu neun Monaten Haft auf Bewährung. Auch im Verhandlungssaal machte der Jugendliche aus seiner Gesinnung kein Geheimnis.

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Der Jugendliche ist der Justiz nicht unbekannt: Bereits früher kreisten seine Gedanken um Amokfantasien und Gewalt. Angeklagt ist er nun jedoch wegen mehrfacher Verstöße gegen das Verbotsgesetz. Die Ermittlungen zeigen, wie eng beides zusammenhing.

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