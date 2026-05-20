Fan-Wahnsinn! Engländer „überfallen“ Istanbul

Feiern, bis die Lichter ausgehen. Die große Frage: Wo trinken die Briten das alles hin? Erstmals seit 1982 erreichte Aston Villa wieder ein Endspiel im Europacup, obwohl nur knapp 11.000 Engländer Tickets für das Europa-League-Finale bekamen, begleiteten fast 30.000 Anhänger den Klub.