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„Krone“ beim EL-Finale

Fan-Wahnsinn! Engländer „überfallen“ Istanbul

Fußball International
20.05.2026 18:30
Die totale Fußball-Euphorie in Istanbul! Die Anhänger von Aston Villa stellten die türkische ...
Die totale Fußball-Euphorie in Istanbul! Die Anhänger von Aston Villa stellten die türkische Metropole auf den Kopf.(Bild: EPA/GEORGI LICOVSKI)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi

Knapp 30.000 Fans von Aston Villa begleiteten ihre Mannschaft zum Finale der Europa League nach Istanbul. Das Viertel rund um das Stadion befand sich im Ausnahmezustand. Ein Live-Bericht vom Bosporus.

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Feiern, bis die Lichter ausgehen. Die große Frage: Wo trinken die Briten das alles hin? Erstmals seit 1982 erreichte Aston Villa wieder ein Endspiel im Europacup, obwohl nur knapp 11.000 Engländer Tickets für das Europa-League-Finale bekamen, begleiteten fast 30.000 Anhänger den Klub.

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