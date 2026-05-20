Was das Linzer Start-up Emmi AI so wertvoll macht

Erst 2024 gegründet und jetzt schon hunderte Millionen Euro wert: Das Linzer Start-up Emmi AI wird, wie berichtet, um einen dreistelligen Millionenbetrag an den französischen Konzern Mistral – der europäische Gegenspieler zu Google und Co. – verkauft. Was steckt hinter dem Deal? Die „Krone“ analysiert.