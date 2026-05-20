Sturms Super-Talent mit nächstem Ausrufezeichen

Einer darf hoffen. Während Jusuf Gazibegovic und Emir Karic im bosnischen WM-Kader bislang nicht berücksichtigt wurden, wurde Arjan Malic jetzt nachnominiert. Ob der 20-jährige Sturm-Profi auch in den USA dabei ist, bleibt abzuwarten. Jubeln kann auch Luca Weinhandl über seinen nächsten Karriereschritt.
Schon vor zwei Jahren war Sturms Akademiechef Didi Pegam felsenfest überzeugt: „Wirst sehen, er wird unser nächster Nationalspieler“, meinte er zur „Krone“. Und wie wahr: Luca Weinhandl klettert beständig die Karriereleiter empor.
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