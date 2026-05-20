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Sturms Super-Talent mit nächstem Ausrufezeichen

Fußball National
20.05.2026 19:30
Luca Weinhandl sorgt für das nächste Ausrufezeichen in seiner noch jungen Karriere.
Luca Weinhandl sorgt für das nächste Ausrufezeichen in seiner noch jungen Karriere.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Einer darf hoffen. Während Jusuf Gazibegovic und Emir Karic im bosnischen WM-Kader bislang nicht berücksichtigt wurden, wurde Arjan Malic jetzt nachnominiert. Ob der 20-jährige Sturm-Profi auch in den USA dabei ist, bleibt abzuwarten. Jubeln kann auch Luca Weinhandl über seinen nächsten Karriereschritt.  

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Schon vor zwei Jahren war Sturms Akademiechef Didi Pegam felsenfest überzeugt: „Wirst sehen, er wird unser nächster Nationalspieler“, meinte er zur „Krone“. Und wie wahr: Luca Weinhandl klettert beständig die Karriereleiter empor.

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