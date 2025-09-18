Bello & Mauz im Bett? So schlafen Sie tierisch gut

Jetzt einmal Hand aufs Herz bzw. Pfote aufs Leintuch: Lassen Sie Ihr Haustier bei sich im Bett schlafen? Wie Umfragen zeigen, ist das bei vielen Tierbesitzern Alltag. Wie sich das auf die menschliche Schlafqualität auswirkt und worauf man achten sollte, damit der Sandmann auch noch Platz hat? Wir haben für Sie recherchiert!