Inferno in Gewerbebetrieb fordert zwei Verletzte

200 Mitglieder aus 18 Feuerwehren stehen in Erpersdorf im Bezirk Tulln (NÖ) im Einsatz. Dort standen mehrere Hallen sowie ein ehemaliges Bürogebäude eines Gewerbebetriebs in Vollbrand. Eine Person sowie ein Feuerwehrmann mussten verletzt ins Spital gebracht werden.
Nach ersten Meldungen brach in einer Halle eines Gewerbebetriebs in Erpersdorf, Bezirk Tulln, das Feuer am späten Nachmittag des 27. Mai aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits mehrere Hallen sowie ein ehemaliges Bürogebäude in Vollbrand. Unverzüglich begann die Florianis unter schwerem Atemschutz mit dem massiven Löschangriff.
Zwei Personen verletzt
Die Rettung musste eine verletzte Person vor Ort medizinisch versorgen. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. 18 Feuerwehren mit mehr etwa 200 Einsatzkräften standen noch in den Abendstunden im Großeinsatz. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten unbestimmten Grades verletzt und wurde ebenso ins Spital transportiert.
Den Löschtrupps gelang es, angrenzende Hallen und weitere Gebäude erfolgreich vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen. Die Ursache für den Brandausbruch ist derzeit noch unbekannt.
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