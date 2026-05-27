Inferno in Gewerbebetrieb fordert zwei Verletzte

Zwei Personen verletzt

Die Rettung musste eine verletzte Person vor Ort medizinisch versorgen. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. 18 Feuerwehren mit mehr etwa 200 Einsatzkräften standen noch in den Abendstunden im Großeinsatz. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten unbestimmten Grades verletzt und wurde ebenso ins Spital transportiert.