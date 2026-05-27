Beckenbauer: „War sehr lustig von Arnautovic“

Joel Beckenbauer, Sohn des leider schon verstorbenen Fußball-Kaisers Franz Beckenbauer, schwärmte vor der Gala der Austrian Alpine Open in Kitzbühel von David Alaba: „David ist ein super Typ, ich habe viele Geschichten von ihm gehört. Mein Vater war ein großer Fan von ihm. Er hat sich mit seiner Karriere in die österreichischen Geschichtsbücher eingetragen.“ Auch eine Aktion von Marko Arnautovic hat es Joel sehr angetan.