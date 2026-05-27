Glitzer, Sonderausstellung und Hochspannung

Nicht nur in Österreich ist das Damen-Tennis auf dem Vormarsch, auch international, so hat man das Gefühl, drängt es bei diesen French Open in das Rampenlicht wie selten. Das liegt natürlich am Fehlen von Carlos Alcaraz bei den Herren, wodurch Jannik Sinner sein Gegenpart fehlt, der Titelgewinn des Italieners fast vorweggenommene Conclusio ist.