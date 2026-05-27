Erler und Miedler brillieren bei Major-Comeback

Erler und Miedler ließen sich davon nicht beirren, ebensowenig davon, dass sie immer nah dran am Break waren, es im ersten Durchgang nicht schafften. So holten sie den Tiebreak halt mit 7:4. Im zweiten Satz schafften sie das frühe Break, gaben es zwar wieder her. Machte nichts. Trotz insgesamt zehn vergebener Breakbälle siegten sie am Ende hochverdient 7:6 (4), 7:6 (4) und stehen wie 2024 in der zweiten Runde.