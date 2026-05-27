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Siegreiches Doppel

Erler und Miedler brillieren bei Major-Comeback

Tennis
27.05.2026 19:24
Lucas Miedler (re.) zeigte viele starke Volleys.
Lucas Miedler (re.) zeigte viele starke Volleys.(Bild: GEPA)
Porträt von Gernot Bachler
Von Gernot Bachler

Bei ihrem ersten gemeinsamen Grand Slam seit Wimbledon 2024 haben Alexander Erler und Lucas Miedler mit einer starken Vorstellung die zweite Runde bei den French Open erreicht. Sie schlugen Rinky Hijikata/Ryan Seggerman (Aus/US) 7:6 (4), 7:6 (4).

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Der Court 3 war gestern der Glücksplatz der Österreicher. Rund zweieinhalb Stunden nachdem Lilli Tagger dort an Seite von Sara Errani ihr erstes Doppelmatch bei einem Grand Slam gewonnen hatte, betraten Alex Erler und Lucas Miedler ebenfalls diesen Court bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt auf höchster Tennis-Bühne seit fast zwei Jahren.

Pech mit Aus-Ruf
Dabei zeigten der Tiroler und der Niederösterreicher, dass sie nach wie vor perfekt miteinander harmonieren. Den ersten Satz hätten sie schon früh in ihre Richtung wenden können, hatten aber Pech. Als Miedler herbeieilte, einen Ball zu schlagen, wurde dieser Out gegeben. Miedler schlug den Winner, dann überstimmte der Referee zurecht den Aus-Ruf. Pech für die Österreicher. Statt Break gab es eine Punktwiederholung.

Erler und Miedler ließen sich davon nicht beirren, ebensowenig davon, dass sie immer nah dran am Break waren, es im ersten Durchgang nicht schafften. So holten sie den Tiebreak halt mit 7:4. Im zweiten Satz schafften sie das frühe Break, gaben es zwar wieder her. Machte nichts. Trotz insgesamt zehn vergebener Breakbälle siegten sie am Ende hochverdient 7:6 (4), 7:6 (4) und stehen wie 2024 in der zweiten Runde.

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