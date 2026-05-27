Rangnick geht mit unbändiger Vorfreude ins Turnier

Richtungsweisendes Auftaktspiel

Große Bedeutung hat das Auftaktspiel am 16. Juni (17. Juni, 4 Uhr MEZ) in Santa Clara gegen Jordanien. „Klar, das ist ein Spiel, das wir schon gewinnen sollten – Schrägstrich vielleicht sogar auch müssen“, sagte Rangnick. Dadurch hätte man eine ganz andere Ausgangsposition für die folgenden Duelle mit Titelverteidiger Argentinien und Algerien. „Genau darauf wird der Fokus ausgerichtet sein, dass wir in diesem ersten Spiel voll da sind, dass wir mit der bestmöglichen Mannschaftsleistung taktisch, aber auch was die Energie der Gruppe angeht, in dieses Spiel reingehen.“