Nuhiu ist schon weg, geht jetzt auch noch Zaric?

Sportdirektor Philipp Netzer und Nuhiu bestätigen: „Wir haben uns gemeinsam auf das Ende des Vertrages verständigt.“ Kein Ärger, kein Zerwürfnis. Ganz im Gegenteil: „Nuhiu will den nächsten Schritt gehen, Cheftrainer werden. Wir werden ihn auf jeden Fall im Auge behalten“, sagt Netzer, der sich beim Ex-Stürmer bedankte: „Loyal, fachlich sehr gut, viel Input in die Trainingsarbeit.“