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Nuhiu ist schon weg, geht jetzt auch noch Zaric?

Bundesliga
27.05.2026 18:30
Atdhe Nuhiu (l.) ist bereits weg und auch um „Chef“ Ognjen Zaric gibt es aktuell Gerüchte.
Atdhe Nuhiu (l.) ist bereits weg und auch um „Chef“ Ognjen Zaric gibt es aktuell Gerüchte.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Seit Dienstag ist Co-Trainer Atdhe Nuhiu in Altach Geschichte. Und bereits seit Montag gibt es Gerüchte um einen möglichen Abgang des Cheftrainers der Vorarlberger, Ognjen Zaric, nach Sarajewo. Oder sogar zu Meister LASK?

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Sportdirektor Philipp Netzer und Nuhiu bestätigen: „Wir haben uns gemeinsam auf das Ende des Vertrages verständigt.“ Kein Ärger, kein Zerwürfnis. Ganz im Gegenteil: „Nuhiu will den nächsten Schritt gehen, Cheftrainer werden. Wir werden ihn auf jeden Fall im Auge behalten“, sagt Netzer, der sich beim Ex-Stürmer bedankte: „Loyal, fachlich sehr gut, viel Input in die Trainingsarbeit.“

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